Вест Хем готовий продати Ярмоленка

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко втретє може змінити клубну прописку на професійному рівні. Лондонський Вест Хем готовий продати українського вінгера.

Ярмоленко покине АПЛ?

Вест Хем не проти попрощатися з чотирма футболістами. За даними The Athletic, лондонці готові вислухати пропозиції по Андрію Ярмоленку.

До слова Динамівське серце: Ярмоленко прокоментував потенційний перехід у Шахтар

У минулому сезоні український футболіст через травму провів тільки 15 матчів у рамках англійської Прем'єр-ліги.

Окрім Ярмоленка, "молотобійці" готові продати Феліпе Андерсона, Шанде Сілву та Вінстона Ріда.

Куди перейде Ярмоленко