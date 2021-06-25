Ярмоленко покине АПЛ?
Вест Хем не проти попрощатися з чотирма футболістами. За даними The Athletic, лондонці готові вислухати пропозиції по Андрію Ярмоленку.
До слова Динамівське серце: Ярмоленко прокоментував потенційний перехід у Шахтар
- У минулому сезоні український футболіст через травму провів тільки 15 матчів у рамках англійської Прем'єр-ліги.
Окрім Ярмоленка, "молотобійці" готові продати Феліпе Андерсона, Шанде Сілву та Вінстона Ріда.
Куди перейде Ярмоленко
- За інформацією турецьких ЗМІ, Ярмоленка хоче придбати стамбульський Галатасарай.
- Повідомляється, що Галатасарай вже зв'язувався з Вест Хемом щодо трансферу футболіста. Лондонці начебто готові безкоштовно відпустити українця.
- ЗМІ повідомляли, що Ярмоленко має найбільшу зарплату у Вест Хемі – близько 7,1 мільйона євро.
- Портал Transfermarkt оцінює Ярмоленка у 4 мільйони євро. Його контракт з Вест Хемом чинний до 30 червня 2022 року.