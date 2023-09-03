Повернення чемпіона: Верняєв приніс Україні "золото" та "срібло" турніру у Туреччині

Українські гімнасти змагаються за нагороди Кубка світового виклику у турецькому Мерсіні. Олімпійський чемпіон Олег Верняєв тріумфально повернувся на світову арену.

Лідер спортивної гімнастики України Олег Верняєв пробув 1242 дні без міжнародних змагань. Тому встиг скучити за цими емоціями та перемогами.

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Омріяне повернення Верняєва

Вже на своєму першому міжнародному старті після повернення 29-річний гімнаст став автором одразу двох нагород. Про таке повернення можна лише мріяти.

Спершу Олег став срібним призером у вправах на коні. За свій виступ Верняєв отримав 14.800. Цього вистачило для того, аби підійнятись на другу сходинку п'єдесталу. Олімпійський чемпіон поступився лише переможцю у цьому виді програми із Йорданії Ахмаду Абу Аль-Суду, який отримав 15.000 від суддів.

Це "срібло" лише додало мотивації та сил Верняєву, який вже на паралельних брусах став найкращим. Цікаво, що у цьому виді програми п'єдестал став подвійним для України.

Верняєв став чемпіоном, отримавши за свій виступ 15.000. Олег випередив свого земляка Назара Чепурного лише на 0.250 бала. Майже весь синьо-жовтий подіум.

Відео медальних виступів Верняєва на Кубку світового виклику

До слова, у різновисотних брусах серед жінок перемогу здобула українка Анна Лащевська (13.533).