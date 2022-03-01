Вернидуб пожертвував роботою у Шерифі заради захисту України

Юрій Вернидуб негайно приїхав в Україну з Молдови, де зараз працює у Шерифі. Український тренер вступив до лав ЗСУ.

Залишається боронити Україну

Український наставник після приїзду вступив до лав ЗСУ, але про це не знали у Шерифі. Юрій Вернидуб не може нормально працювати за кордоном, коли його сім'ї загрожує небезпека зі сторони російських окупантів.

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Тому наставник пішов до ЗСУ, щоб боронити рідну країну. Попереду на Вернидуба чекає розмова з керівництвом молдовського клубу.

Відзначимо, що Шериф запропонував Вернидубу перевезти свою сім'ю із Запоріжжя до Молдови. Але тренер вирішив відмовитись від пропозиції. Уся родина українського спеціаліста залишається жити в Україні.

Рано чи пізно керівництво Шерифа все одно дізнається, що я пішов боронити Батьківщину. Планую поговорити з генеральним директором Тархнішвілі, стосовно ситуації, яка склалася. Думаю, Важа Едуардович мене зрозуміє, адже він пройшов те саме, що наразі відбувається в Україні. Він грузин, у 2008 році Росія розпочала війну проти його країни. Тому він як ніхто інший мене розуміє,

– сказав Вернидуб.

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