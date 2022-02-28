Лужний: Заради чого ворог організував це вторгнення

Колишній динамівець не повернувся в Англію, щоб продовжити навчання на тренерських курсах. Олег Лужний не покине країну у складний для неї час. Про це він розповів у британській пресі.

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Ексфутболіст готовий боронити рідну Україну. Олег Лужний не розуміє, навіщо росіяни напали на українську територію.

Ситуація просто жахлива. Я хотів приїхати до Англії, щоб проходити тренерські курси, але зараз я залишусь в Україні, щоб боротися за наших людей та нашу країну. Заради чого ворог організував це вторгнення і руйнує? Жахливо,

– сказав Лужний.

За тренерську кар'єру попрацював асистентом наставника у Динамо. Також у київському клубі виконував обов'язки головного тренера з приставкою "в.о.".

Протягом 2012 – 2013 років очолював сімферопольську Таврію.

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