Вернидуб повернувся в Україну, щоб захищати країну від російських окупантів

Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб негайно повернувся до України. Тренер покинув роботу у молдовському Шерифі заради рідної країни.

Із футболу в українську армію

56-річний наставник не зміг працювати в іншій країні, коли у його рідній Україні йде війна. Юрій Вернидуб повернувся із Молдови додому.

Читайте також Нам росіяни тут не потрібні, – легенда Динамо захищатиме Україну від агресії Росії

З'явилось фото, де Вернидуб у військовій формі. Схоже, наставник змінив тренерство на захист Запоріжжя, де проживає його родина. Схоже, що тренер вступив до територіальної оборони міста.



Юрій Вернидуб / Фото Footboom