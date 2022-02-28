Вернидуб повернувся в Україну, щоб захищати країну від російських окупантів

28 лютого 2022 , 16:11
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Джерело:

Footboom

Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб негайно повернувся до України. Тренер покинув роботу у молдовському Шерифі заради рідної країни.

Із футболу в українську армію

56-річний наставник не зміг працювати в іншій країні, коли у його рідній Україні йде війна. Юрій Вернидуб повернувся із Молдови додому.

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З'явилось фото, де Вернидуб у військовій формі. Схоже, наставник змінив тренерство на захист Запоріжжя, де проживає його родина. Схоже, що тренер вступив до територіальної оборони міста.


Юрій Вернидуб / Фото Footboom

  • Нагадаємо, що Вернидуб очолює молдовський Шериф, який привів до неймовірних результатів у єврокубках. Український фахівець працює у Молдові з 2020 року, а його чинний контракт до кінця грудня 2024-го.
  • У сезоні-2021/2022 Шериф відіграв під керівництвом українця вже 34 матчі, у яких здобув 24 перемоги, розписав 5 мирових та зазнав стільки ж поразок.
До уваги. До лав тероборони записались вже боксери  Олександр Усик, Василь Ломаченко, футболіст Михайло Кополовець. До запасу армії включили Сергія Стаховського. Дмитро Підручний та Дмитро Мазурчук служать у частині Нацгвардії у Тернополі. Легенда Динамо Володимир Безсонов та дзюдоїст Георгій Зантарая взяли зброю до рук.
Автор: Софія Кулай