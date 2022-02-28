Вернидуб повернувся в Україну, щоб захищати країну від російських окупантів
28 лютого 2022 , 16:11Читать новость на русском
Джерело:Footboom
Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб негайно повернувся до України. Тренер покинув роботу у молдовському Шерифі заради рідної країни.
Із футболу в українську армію
56-річний наставник не зміг працювати в іншій країні, коли у його рідній Україні йде війна. Юрій Вернидуб повернувся із Молдови додому.
Читайте також Нам росіяни тут не потрібні, – легенда Динамо захищатиме Україну від агресії Росії
З'явилось фото, де Вернидуб у військовій формі. Схоже, наставник змінив тренерство на захист Запоріжжя, де проживає його родина. Схоже, що тренер вступив до територіальної оборони міста.
Юрій Вернидуб / Фото Footboom
- Нагадаємо, що Вернидуб очолює молдовський Шериф, який привів до неймовірних результатів у єврокубках. Український фахівець працює у Молдові з 2020 року, а його чинний контракт до кінця грудня 2024-го.
- У сезоні-2021/2022 Шериф відіграв під керівництвом українця вже 34 матчі, у яких здобув 24 перемоги, розписав 5 мирових та зазнав стільки ж поразок.