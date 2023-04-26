Однак далеко не усі задоволені такими рекомендаціями МОК. Міністри спорту Великої Британії та Франції сумніваються, що представники ворожих країн зможуть виступати виключно під нейтральним статусом та ніяк не будуть пропагувати цінності своїх держав-окупанток.

Варто дізнатись Мінмолодьспорту пояснило, за яких умов українські спортсмени можуть змагатись проти росіян

Європейські країни сумніваються у рекомендаціях МОК

Першою проти такого рішення виступила на слуханні Парламентської асамблеї Ради Європи міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастер.

Є певні відкриті базові проблеми, які треба вирішити. Що щодо змагань у парах, де спортсмени змагаються у командах по 2 людини, як у бадмінтоні чи греблі? Яка позиція МОК щодо спортсменів, яких фінансує Росія чи Білорусь, чи спонсоруються компаніями, повʼязаними з ними? І як виглядатиме процес визначення нейтральності?,

– запитала Удеа-Кастер.

Фрейзер: Якщо вони фінансуються урядом чи компаніями типу "Газпрому", вони не можуть вважатися нейтральними

Свою колегу підтримала й міністерка культури, медіа та спорту Великої Британії Люсі Фрейзер. Очільниця різко засудила пораду МОК та заявила, що росіяни та білоруси зможуть брати участь на турнірах у Британії лише у тому випадку, якщо вони справді будуть "нейтральними". Це стосується і з фінансової точки зору.

"Ця проблема – не про покарання окремої особи-росіянина чи білоруса. Ці особи присвятили своє життя спорту. Ми проти того, щоб ці спортсмени представляли держави Росію та Білорусь. У цьому фундаментальне рішення", – сказала міністерка із Великої Британії.

Уряд Великої Британії був чітким у своїй рекомендації: росіяни можуть змагатися у Великій Британії як нейтральні спортсмени, якщо вони справді нейтральні. Це поширюється і на фінансування спортсменів – якщо вони фінансуються урядом чи компаніями типу "Газпрому", вони не можуть вважатися нейтральними,

– додала Люсі Фрейзер.

Фрейзер запевнила, що Міжнародний олімпійський комітет недостатньо заглибився у проблему допуску росіян та білорусів на міжнародну арену. Міністерка культури, медіа та спорту Великої Британії навела три претензії до рекомендацій МОК.

1. Немає жодної згадки про державне фінансування.

2. Положення щодо звʼязків з військовими формуваннями мінімальні, враховуючи, що ми знаємо, як повʼязані у РФ держава, армія і спорт.

3. У нас є переживання щодо повноцінного і чіткого впровадження критеріїв. Зокрема, у питанні пар – чи вони вважаються командою.

Раніше очільниця Парижа Анн Ідальго виступила проти допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді-2024, яка відбудеться якраз у столиці Франції.

Нагадаємо, що український уряд швидко відреагував на такі рекомендації МОК. Українським спортсменам заборонили брати участь у турнірах, де змагатимуться представники Росії та Білорусі. Це викликало неабияке обурення зі сторони наших спортсменів. У Міністерстві молоді та спорту пояснили, що це рішення уряду не є таким кардинальним для атлетів. Все не так страшно, як здавалось на перший погляд.