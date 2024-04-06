Винос прямого конкурента: Верес розгромив Оболонь та покращив свої шанси у боротьбі за виживання

Рівненський Верес не мав проблем із Оболонню на власному полі, забивши супернику три "сухих" м'ячі. Це дозволило підопічним Шандрука вийти на 13 місце в УПЛ.

Верес – Оболонь 3:0

Голи: Янаков, 6 (пен), Гайдучик, 31, Яго Сікейра, 86.

У суботу, 6 квітня, в чемпіонаті України 2023-2024 стартував 23 тур УПЛ. У дебютній грі вікенду в Рівному зійшлись між собою борці за виживання Верес та Оболонь, пише 24 канал.

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Впевнена перемога Вереса

Команди підійшли до битви в зоні перехідних матчів, на 13 та 14 місцях. Верес був позаду у двох балах, тому саме господарям поля перемога була більш потрібною.

Це і було видно по характеру гри зі старту. Вже за перші півгодини рівненці забили двічі. Спочатку захисник Оболоні Приймак послизнувся у власному майданчику та збив Янакова.

Сам постраждалий і реалізував пенальті. А згодом рахунок подвоїв Гайдучик, якому вдався влучний удар злету після прострілу Кучерова. У киян шансів повернутися у гру було небагато. Натомість під завісу матчу Верес забив втретє завдяки Яго Сікейрі, що вийшов на заміну.

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Таким чином підопічні Шандрука здобувають четверту перемогу цього сезону та обходять Оболонь, стаючи 13-ими. Відстань від рятівної зони складає три бали, як і перевага над зоною прямого вильоту.