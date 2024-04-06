Верес – Оболонь 3:0

Голы: Янаков, 6 (пен), Гайдучик, 31, Яго Сикейра, 86.

В субботу, 6 апреля, в чемпионате Украины 2023-2024 стартовал 23 тур УПЛ. В дебютной игре уикенда в Ровно сошлись между собой борцы за выживание Верес и Оболонь, пишет 24 канал.

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Уверенная победа Вереса

Команды подошли к битве в зоне переходных матчей, на 13 и 14 местах. Верес был позади в двух баллах, поэтому именно хозяевам поля победа была более нужной.

Это и было видно по характеру игры со старта. Уже за первые полчаса ровенчане забили дважды. Сначала защитник Оболони Приймак поскользнулся в собственной площадке и сбил Янакова.

Сам пострадавший и реализовал пенальти. А затем счет удвоил Гайдучик, которому удался точный удар слета после прострела Кучерова. У киевлян шансов вернуться в игру было немного. Зато под занавес матча Верес забил в третий раз благодаря вышедшему на замену Яго Сикейре.

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Таким образом подопечные Шандрука одерживают четвертую победу в этом сезоне и обходят Оболонь, становясь 13-ыми. Расстояние от спасительной зоны составляет три балла, как и преимущество над зоной прямого вылета.