Рідні стіни не допомагають: як Верес забив курйозний автогол та приніс перемогу Колосу – відео
Рідний стадіон рівненського Вереса знову не приніс команді Юрія Вірта перемогу. Цього разу рівнянам не вдалось здолати Колос із Ковалівки.
Лише у 23-му турі Верес здобув дебютну перемогу на реконструйованому стадіоні у Рівному. Але радість рівнян була недовгою. Вже через тур команда Юрія Вірта знову зазнала домашньої поразки. Не фарт продовжується, пише 24 Канал.
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Може потрібно змінити стадіон
Цього разу Колос став кривдником рівненського клубу, але відбулось це не без допомоги господарів поля. Вже на 8-й хвилині Денис Балан намагався перервати простріл, але відправив м'яч у власні ворота.
Футболісту Вереса нічого не залишалось, як хапатись за голову. Колос швидко повів у рахунку 0:1.
Відео автоголу Вереса
У рівненського колективу залишалось ще дуже багато часу, аби не лише відігратись, а й вирвати перемоги. Але ні одне, ні інше йому не вдалось.
Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Колоса над Вересом 0:1.
Відзначимо, що автор автогола провів лише свій 5-й матч у футболці Вереса, адже лише 1 січня 2023 року став футболістом клубу з Рівного. До цього матчу не забивав у ворота суперника.
- Ця поразка опустила Верес у зону перехідних матчів за виживання в УПЛ. Рівненський клуб із 24 очками йде 13-м. Стільки ж балів у Руха, який посідає 14-ту позицію.
- Колос тепер із 33 пунктами займає 6-ту сходинку.