Наче на тренуванні: Кейн відзначився дебютним голом за Баварію – переможне відео

Баварія змогла реабілітуватись перед своїми уболівальниками за розгромну поразку від Лейпцига у Суперкубку Німеччини. Мюнхенський клуб познущався із Вердера на очах його ж фанатів.

Одним із тих, хто допоміг Баварію здобути перемогу став зірковий новачок команди Гаррі Кейн. Колишній нападник Тоттенхема вийшов у стартовому складі гостей із Мюнхена. Вже у своєму першому матчі у Бундеслізі англієць забив, повідомляє 24 Канал.

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74 хвилин вистачило для дебютного голу у Бундеслізі

Однак автором першого голу у ворота Вердера став Зане. Лерой вже на 4-й хвилині поєдинку розмочив нулі на табло.

Наступного голу у зустрічі довелось чекати ще 70 хвилин, коли на 74-й Девіс вивів Кейна перед воротами Вердера. Гаррі дуже спокійно переграв голкіпера ударом у ближній кут володінь господарів. Англійський форвард відзначився дебютним голом за Баварію вже у своєму першому поєдинку у Бундеслізі.

Кейн подвоїв перевагу мюнхенців у поєдинку.

Відео дебютного голу Гаррі Кейна за Баварію

Наприкінці матчу Баварія засмутила голкіпера суперника ще двічі та довів рахунок до розгромного 0:4. Дубль у поєдинку оформив Сане, а крапку у зустрічі поставив Тель.

Вердер не зумів забити навіть гол престижу.

Мюнхенці з перемоги стартували у новому сезоні Бундесліги.

Нагадаємо, що цей матч проти Вердера не став дебютним для Кейна у футболці Баварії. Гаррі дебютував у німецькому клубі ще в поєдинку Суперкубка країни.

Кейн став рекордним трансфером мюнхенського клубу. Баварія віддала за англійського форварда 100 мільйонів євро плюс 20 мільйонів у вигляді бонусів. Футболіст уклав із чемпіоном Бундесліги контракт до кінця червня 2027 року.

У наступному матчі Баварія прийме Аусбург (27 серпня).