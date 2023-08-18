Карло Анчелотті лише підтвердив ту інформацію, яка була раніше. Андрій Лунін вдруге на старті сезону вийде у старті Реала.

До теми Солідний удар по амбіціях зіркового новачка: відомо, чи зіграє Лунін у наступному матчі Реала

Анчелотті: Потім ми подивимося, хто виходитиме в старті у наступних іграх

Український голкіпер захищатиме володіння мадридського клубу у виїзному поєдинку проти Альмерії. Це буде друга поспіль виїзна гра для "вершкових".

Однак не все так позитивно, як здається з першого погляну. Анчелотті довірить Луніну місце у старті на наступну гру, але не дає гарантій, що саме Андрій гратиме у майбутніх поєдинках.

Італійський тренер високо оцінює гру новачка, якого взяли в оренду із Челсі, Кепи. Анчелотті додав, Кепа має перевагу над українцем, тому у майбутньому не буде робити ротацій двох голкіперів за відсутності травмованого Тібо Куртуа.

Лунін завтра вийде у стартовому складі. Але потім ми подивимося, хто виходитиме в старті у наступних іграх. Кепа? Він добре адаптується. Ротація Кепа/Лунін? Не знаю. Рівень Кепи дуже і дуже високий. А Луніну бракує досвіду. Вони не будуть ротуватися,

– відповів Анчелотті.

Дружина українського воротаря впевнена, що Андрій зможе виграти конкуренцію у Кепи.

Нагадаємо, що напередодні старту сезону перший номер Реала Тібо Куртуа зазнав травми. Бельгієць порвав хрести на одному з тренувань команди. Воротаря, як і Едера Мілітао, який теж зазнав ідентичної травми, вже успішно прооперували.

Куртуа повернеться до футболу не раніше квітня 2024-го. Тому мадридський Реал вимушено взяв в оренду Кепу до кінця сезону-2023/2024.

Раніше ж була конфліктна ситуація між головним тренером та президентом клубу, думка яких розділилась у питанні придбання нового воротаря. Флорентіно Перес заблокував будь-які трансфери воротарів, адже вірить у Луніна, що обурило Анчелотті. Але травма Куртуа змінила усі плани мадридців.