Англія – Італія: на "Вемблі" перед фіналом відбулася церемонія закриття Євро-2020 – фото
11 липня 2021 , 22:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Фінальний поєдинок Євро-2020 відбувся у неділю, 11 липня. На зеленому газоні "Вемблі" у Лондоні зустрілися збірні Англії та Італії.
За декілька миттєвостей до початку зустрічі вболівальники на стадіоні мали змогу спостерігати церемонію закриття турніру. Водночас свідками захопливого дійства стали всі, хто слідкував за матчем біля телеекранів.
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Церемонія закриття Євро-2020
- Розпочалася церемонія закриття Євро-2020 зі зворотного відліку – було чутно удари годинника. Над "Вемблі" пролетіли 9 винищувачів, які намалювали у небі кольори Англії та Італії.
- На футбольне поле винесли 10-метрову копію кубка Анрі Делоне – трофею, який вручається переможцю чемпіонату Європи. Газон стадіону накрили двома 30-метровими футболками фіналістів.
- Окрім цього, організатори використали понад тисячу піротехнічних виробів. Супроводжувалося це дійство виступом британського військового оркестру Band of the Coldstream Guards.
- На великому екрані з'явилися спогади про всіх переможців Євро. Завершувалася церемонія винесенням оригінального трофея, який продемонстрували уболівальникам.