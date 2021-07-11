За декілька миттєвостей до початку зустрічі вболівальники на стадіоні мали змогу спостерігати церемонію закриття турніру. Водночас свідками захопливого дійства стали всі, хто слідкував за матчем біля телеекранів.

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Церемонія закриття Євро-2020

Розпочалася церемонія закриття Євро-2020 зі зворотного відліку – було чутно удари годинника. Над "Вемблі" пролетіли 9 винищувачів, які намалювали у небі кольори Англії та Італії.

Винищувачі у небі на церемонії закриття Євро-2020 / Фото Getty Images

На футбольне поле винесли 10-метрову копію кубка Анрі Делоне – трофею, який вручається переможцю чемпіонату Європи. Газон стадіону накрили двома 30-метровими футболками фіналістів.

Величезна копія трофею Анрі Делоне / Фото Getty Images

Окрім цього, організатори використали понад тисячу піротехнічних виробів. Супроводжувалося це дійство виступом британського військового оркестру Band of the Coldstream Guards.

Церемонія закриття Євро-2020 / Фото Getty Images

На великому екрані з'явилися спогади про всіх переможців Євро. Завершувалася церемонія винесенням оригінального трофея, який продемонстрували уболівальникам.

Оригінальний трофей чемпіонатів Європи / Фото Getti Images