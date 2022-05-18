Велогонщик отримав безглузду травму, влучивши в око пробкою від шампанського: курйозне відео

За один день велогонщик із Еритреї Біньям Гірмай запам'ятався одразу вдома епізодами. Один із яких був неприємним для самого спорстмена.

Небезпечне для здоров'я святкування

22-річний велогонщик став першим темношкірим переможцем на етапі гран-прі Джиро д'Італія. Еритрея стала 36-ю країною, спортсмен якої переміг та етапі Джиро д'Італія. А от Біньям Гірмай не зміг якомога краще відсвяткувати таке історичне досягнення.

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На п'єдесталі велогонщик із Еритреї серйозно пошкодив око, коли відкорковував тріумфальне шампанське. Пробка від напою влучила прямо в око спортсмена. Він розбризкав шампанське, але вже із закритим оком.

Після церемонії нагородження Гірмай поїхав у лікарню. Через це велогонщик пропустив 11-й етап гран-прі Джиро д'Італія.

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Відзначимо, що у переможній гонці еритрейському спортсмену вдалось випередити суперників із Нідерландів та Італії – Матьє Ван дер Пула та Вінченцо Альбанезе.

Після візиту у медичний заклад пошкоджене око велогонщика закрили пов'язкою.

Цікаве зі світу велоспорту

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) заборонив допускати до Балканського чемпіонату команди з Росії та Білорусі. UCI вже з перших днів відреагувала на агресію країн у сторону України. Організатори усунули від усіх міжнародних змагань представників Росії та Білорусі, а також заборонила використовувати будь-яку їхню національну символіку та проведення турнірів на їхній території.

Емі Пітерс – триразова чемпіонка світу вийшла з медичної коми, у якій перебувала протягом чотирьох місяців. У грудні 2021 року титулована нідерландка отримала серйозні травми після падіння на тренуванні. Пітерс пережила операцію на голові.

Український лідер велосипедного спорту Дніпра Максим Семенов загинув у боях проти ворогів на Донеччині. Президенту Дніпровської асоціації велосипедистів та Дніпровської асоціації екстремальних видів спорту було лише 49 років.

– багатоетапна велогонка, яка кожного року проводиться в Італії, але інколи проводять в інших країнах. На всіх етапах вимірюється фінішний час. Після фінішу час велогонщиків сумується з їх часом на попередніх етапах. Гонщик з найнижчим сукупним часом є лідером гонки та вдягає омріяну рожеву майку.