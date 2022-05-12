Віддав життя заради мирного неба в Україні

12 травня родина, друзі та місцеві прийшли, щоб провести в останню дорогу українського героя, який поклав життя за волю та свободу українського народу. Максиму Семенову, який протягом багатьох років був президентом Дніпровської асоціації велосипедистів та Дніпровської асоціації екстремальних видів спорту, було лише 49 років.

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Друзі та рідні Семенова пригадують його, як завжди усміхненого, щирого та сильного чоловіка. Максим був прикладом натхнення для усіх велосипедистів, який активно розвивав велосипедну інфраструктуру Дніпра. У житті Семенова сотні організованих гонок, пробігів та інших спортивних активностей.

За інформацією телеграм-каналу Дніпровської ОДА, лідер велосипедного руху загинув наступного дня після свого 49-го дня народження. Без чоловіка та батька залишились дружина та двоє дітей.

У пості додали банківські реквізити карток рідних Максима. Допомогти родині героя України можна за наступними рахунками: 4441114452360819 (Семенова Юлія) та 5168757377428455 (Мама: Ірина Іванівна Семенова).

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття батькам, рідним і друзям героя України.

Повний текст публікації з фейсбуку

Макса більше немає UPD: картки для допомоги

4441114452360819 (Семенова Юлія)

5168757377428455 (Мама: Ірина Іванівна Семенова)

У бою з російськими окупантами загинув наш друг і брат, спортсмен, лідер дніпровських велосипедистів Максим Семенов, який багато років був президентом Дніпровської асоціації велосипедистів та Дніпровської асоціації екстремальних видів спорту. Завжди усміхнений, щирий, сильний і незалежний - Макс був прикладом і натхненником для всіх, хто обрав велосипед як символ вільного і здорового майбутнього. Він організував сотні гонок, пробігів, змагань, фестивалів, конкурсів, навчально-спортивних майданчиків для дітей, боровся за розвиток велосипедної інфраструктури у Дніпрі. Він був надійним другом і природженим лідером.

Загибель Макса – неймовірний біль і тяжка втрата для всіх нас. На жаль, ми вже ніколи не зможемо катнути з ним колесом до колеса. Тим міцніше ми маємо зімкнути свої ряди і разом продовжити боротьбу із російськими виродками, які вбили нашого брата. А після Перемоги – продовжити боротьбу за розвиток велоінфраструктури у Дніпрі та Україні. Висловлюємо найщиріші та найглибші співчуття родині Максима, батькам, сестрам, брату, дружині Юлі, дітям Марку та Ніці. Ми знаємо, як він вас любив, і яким він був чудовим чоловіком і татом, сином, братом, дядьком.

Про місце і час прощання з Максимом Семеновим буде повідомлено додатково.