Росію та Білорусь запросили на Балканський чемпіонат

Хоча раніше президент Балканського союзу велосипедистів (BCU), боснієць Володимир Куваля запевняв, що його федерація допустить до всіх балканських змагань спортсменів із Росії та Білорусі "без обмежень" та надасть їм членство в BCU.

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Про це він говорив в інтерв'ю для російських ЗМІ. До BCU входять 11 країн Балканського півострова.

UCI засудила дії Росії ще в перші дні повномасштабного нападу на Україну. Організація усунула від усіх міжнародних змагань представників країн-агресорок, а також заборонила використовувати будь-яку їхню національну символіку та проведення турнірів на їхній території.

Головна міжнародна федерація велосипедного спорту заявила, що не дозволить, щоб росіяни та білоруси потрапили на Балканський чемпіонат.

В UCI нагадали, що російські та білоруські команди наразі не мають права брати участі в міжнародних турнірах, а "міжнародні турніри не мають права їх запрошувати".

Громадяни Росії та Білорусі можуть виступати, якщо вони представляють команду, що зареєстрована в іншій країні, або в тих індивідуальних гонках, де не потрібна реєстрація від імені національної федерації.

UCI воліє зазначити, що Балканський союз велосипедистів не має повноважень щодо перелічених питань,

– йдеться в заяві міжнародної федерації.