Євро-2020: визначилися всі учасники групового етапу
У четвер, 12-го листопада, нарешті стали відомі всі учасники чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться у 2021 році. Кошики груп на Євро-2020 – у матеріалі Спорт 24.
Група A: Італія, Швейцарія, Туреччина, Уельс
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Група B: Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія
Група C: Україна, Нідерланди, Австрія, Північна Македонія
Група D: Англія, Хорватія, Чехія, Шотландія
Група E: Іспанія, Польща, Швеція, Словаччина
Група F: Німеччина, Франція, Португалія, Угорщина
Господарі турніру
- Рим
- Баку
- Санкт-Петербург
- Копенгаген
- Амстердам
- Бухарест
- Лондон
- Глазго
- Більбао
- Дублін
- Мюнхен
- Будапешт.
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