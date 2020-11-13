У четвер, 12-го листопада, нарешті стали відомі всі учасники чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться у 2021 році. Кошики груп на Євро-2020 – у матеріалі Спорт 24.

Група A: Італія, Швейцарія, Туреччина, Уельс Дивіться також Євро-2020: результати матчів відбору та відео голів Група B: Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія Група C: Україна, Нідерланди, Австрія, Північна Македонія Група D: Англія, Хорватія, Чехія, Шотландія Група E: Іспанія, Польща, Швеція, Словаччина Група F: Німеччина, Франція, Португалія, Угорщина До уваги. Євро-2020 стартує 11 червня й триватиме на футбольних полях Європи до 12 липня. Всього на Євро-2020 буде зіграно 51 матч. Господарі турніру Рим

Баку

Санкт-Петербург

Копенгаген

Амстердам

Бухарест

Лондон

Глазго

Більбао

Дублін

Мюнхен

Будапешт.