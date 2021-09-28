Велика втрата: чому лідер Динамо Буяльський не зіграє з Баварією

Віталій Буяльський не допоможе Динамо у матчі проти Баварії у Лізі чемпіонів. Футболіст отримав травму.

У Буяльського знову травма

28-річний атакувальний півзахисник не полетів разом із командою у Мюнхен, де Динамо зіграє проти Баварії. Віталій Буяльський отримав пошкодження на тренуванні напередодні єврокубкового матчу.

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Про це повідомив журналіст Ігор Циганик. 27 вересня футболіст не брав участь у тренувальному процесі та не був включений у заявку на гру другого туру Ліги чемпіонів. Тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу вирішили поберегти гравця.

Раніше у Буяльського були проблеми з привідними м'язами. Через цю проблему футболіст пропустив гру збірної України проти Чехії та матч УПЛ проти харківського Металіста 1925.

Відзначимо, що Буяльський був відсутній у заявці на попередню гру УПЛ проти львівського Руху, який завершився перемогою Динамо (0:2).

У новому сезоні-2021/2022 Віталій відіграв у біло-синій футболці 9 матчів в усіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав один асист.

Гра Динамо проти Баварії відбудеться 29 вересня у Мюнхені. Початок зустрічі о 22:00.