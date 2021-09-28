У Буяльского снова травма

28-летний атакующий полузащитник не полетел вместе с командой в Мюнхен, где Динамо сыграет против Баварии. Виталий Буяльский получил повреждение на тренировке накануне еврокубкового матча.

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Об этом сообщил журналист Игорь Циганик. 27 сентября футболист не участвовал в тренировочном процессе и не был включен в заявку на игру второго тура Лиги чемпионов. Тренерский штаб во главе с Мирчей Луческу решили поберечь игрока.

Ранее у Буяльского были проблемы с приводящей мышцей. Из-за этой проблемы футболист пропустил игру сборной Украины против Чехии и матч УПЛ против харьковского Металлиста 1925.

Отметим, что Буяльский отсутствовал в заявке на предыдущую игру УПЛ против львовского Руха, который завершился победой Динамо (0:2).

В новом сезоне 2021/2022 Виталий сыграл в бело-синей футболке 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал один ассист.

Игра Динамо против Баварии состоится 29 сентября в Мюнхене. Начало встречи в 22:00.