Велика чистка у складі Ювентуса: хто покине команду після вильоту з Ліги чемпіонів

Туринський Ювентус переживає не найкращі часи. У "старій сеньйорі" хочуть кардинально змінити склад, щоб показувати вищі досягнення.

Кадрова чистка

Виліт з Ліги чемпіонів неабияк засмутив керівництво клубу, яке готове провести зміну поколінь у команді.

Оце так Ювентус готує трансфер Роналду

У Ювентусі готові попрощатись із ветеранами клубу та дати шанс молодим футболістам. Швидше за все по завершенню сезону бутси на цвях повішає 36-річний центрбек Джорджо К'єлліні. Також нову команду буде шукати валлієць Аарон Ремзі, який проводить на найяскравіший період у своїй кар'єрі у Серії А.

Керівництво клубу налаштоване будувати нову команду навколо захисника Маттейса де Лігта, хавбека Вестона Маккені і форварда Федеріко К'єзи. Італієць останнім часом перетворився у одного з лідерів Ювентуса, забиваючи у вирішальних поєдинках. До слова, у зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів К'єза відзначився дублем.