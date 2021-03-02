Чемпіонат світу-2030: Велика Британія підтвердила намір прийняти Мундіаль

Чемпіонат світу з футболу-2030 може відбутися у Великій Британії. Уряд Великої Британії офіційно підтвердив намір прийняти Мундіаль у 2030 році.

Процес підготовки розпочнеться 3 березня

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що підтримав ідею підготовки заявки на проведення чемпіонату світу з футболу у 2030 році.

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Джонсон заявив, що процес підготовки до проведення світової першості розпочнеться вже 3 березня. Уряд Великої Британії закладе у бюджет перші 2,8 млн фунтів.

Ми дуже, дуже хочемо повернути футбол додому у 2030 році. Вважаю, це правильне місце. Це дім футболу і абсолютно чудова річ для країни,

– зазначив Джонсон.

Хто ще планує прийняти ЧС-2030

Наразі на проведення чемпіонату світу 2030 року, окрім Британії, претендують ще декілька країн. Деякі представники можуть подати спільні заявки.

Марокко (потенційно спільна заявка з Алжиром та Тунісом)

Уругвай, Аргентина, Парагвай та Чилі

Румунія, Греція, Болгарія та Сербія

Іспанія з Португалією

Камерун

Єгипет

Колумбія, Еквадор та Перу

За попередньою інформацією, якщо Британія виграє право прийняти ЧС-2030, то матчі відбудуться у 4 країнах Сполученого Королівства (Англія, Північна Ірландія, Шотландія, Уельс) та Ірландії.

Наступний чемпіонат світу 2022 року має відбутися у листопаді-грудні 2022 року. Заявку на проведення ЧС-2026 виграли США, Канада та Мексика.