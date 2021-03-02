Чемпионат мира по футболу-2030 может состояться в Великобритании. Правительство Великобритании официально подтвердило намерение принять мундиаль в 2030 году.

Процесс подготовки начнется 3 марта

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что поддержал идею подготовки заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

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Джонсон заявил, что процесс подготовки к проведению мирового первенства начнется уже 3 марта. Правительство Великобритании заложит в бюджет первые 2,8 млн фунтов.

Мы очень, очень хотим вернуть футбол домой в 2030 году. Считаю, это правильное место. Это Дом футбола и абсолютно замечательная вещь для страны,

– отметил Джонсон.

Кто еще планирует принять ЧМ-2030

Сейчас на проведение чемпионата мира 2030 года, кроме Британии, претендуют еще несколько стран. Некоторые представители могут подать совместные заявки.

Марокко (потенциально совместная заявка с Алжиром и Тунисом)

Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили

Румыния, Греция, Болгария и Сербия

Испания с Португалией

Камерун

Египет

Колумбия, Эквадор и Перу

По предварительной информации, если Британия выиграет право принять ЧМ-2030, то матчи состоятся в 4 странах Соединенного Королевства (Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс) и Ирландии.

Следующий чемпионат мира 2022 года должен состояться в ноябре – декабре 2022 года. Заявку на проведение ЧМ-2026 выиграли США, Канада и Мексика.