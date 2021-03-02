Чемпионат мира-2030: Великобритания подтвердила намерение принять Мундиаль
Чемпионат мира по футболу-2030 может состояться в Великобритании. Правительство Великобритании официально подтвердило намерение принять мундиаль в 2030 году.
Источник:The Sun
Процесс подготовки начнется 3 марта
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что поддержал идею подготовки заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.
Стоящее Великобритания официально готова принять больше матчей Евро-2020
Джонсон заявил, что процесс подготовки к проведению мирового первенства начнется уже 3 марта. Правительство Великобритании заложит в бюджет первые 2,8 млн фунтов.
Мы очень, очень хотим вернуть футбол домой в 2030 году. Считаю, это правильное место. Это Дом футбола и абсолютно замечательная вещь для страны,
– отметил Джонсон.
Кто еще планирует принять ЧМ-2030
Сейчас на проведение чемпионата мира 2030 года, кроме Британии, претендуют еще несколько стран. Некоторые представители могут подать совместные заявки.
- Марокко (потенциально совместная заявка с Алжиром и Тунисом)
- Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили
- Румыния, Греция, Болгария и Сербия
- Испания с Португалией
- Камерун
- Египет
- Колумбия, Эквадор и Перу
По предварительной информации, если Британия выиграет право принять ЧМ-2030, то матчи состоятся в 4 странах Соединенного Королевства (Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс) и Ирландии.
Поделиться новостью