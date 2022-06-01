Грубе звернення батька МакГрегора

Президент України розповів ірландським ЗМІ, що раніше був шанувальником Конора, але змінив думку про нього після його фото з Путіним, яке було зроблене у 2018 році під час проведення у Росії чемпіонату світу з футболу.

Читайте також МакГрегор потрапив за ґрати: Конора відпустили, але на нього чекає суд

Тоді МакГрегор поділився знімком із лідером РФ у інстаграм і написав, що для нього було честю перебувати поруч із ним на такому грандіозному заході. Зараз цього це фото видалене зі сторінки бійця.

Батько Конора МакГрегора обурився через слова президента України Володимира Зеленського, який розкритикував ірландського бійця змішаних єдиноборств за спільне фото з Володимиром Путіним

"Зеленський, веди свою війну і тримай ім'я мого сина якнайдалі від свого їб**ого рота", – сказав ірландець.

Друга частина заяви Тоні – це посилання на сумнозвісну бійку між Віллом Смітом та Крісом Роком на церемонії вручення премії "Оскар" цього року.

Тоні також поділився серією фотографій, на яких Путін зображений із такими відомими особистостями, як Боно та президент США Джо Байден, але вже без підписів.

Що відомо про бійця

У змішаних єдиноборствах Конор провів 28 боїв. На його рахунку 22 перемоги та шість поразок. 19 поєдинків він виграв нокаутом.

Наприкінці жовтня 2021-го року Конор повідомив, що повністю відновився після травми та провів перше тренування.

У 2021 році зірковий боєць двічі виходив на ринг проти Дастіна Пор'є. Він двічі зазнавав поразки, а в останньому поєдинку зламав ногу.

Витівки ірландця