Грубое обращение отца МакГрегора
Президент Украины рассказал ирландским СМИ, что раньше был поклонником Конора, но изменил мнение о нем после его фото с Путиным, сделанным в 2018 году во время проведения в России чемпионата мира по футболу.
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Тогда МакГрегор поделился снимком с лидером РФ в инстаграмм и написал, что для него было честью находиться рядом с ним на таком грандиозном мероприятии. Сейчас это фото удалено со страницы бойца.
Отец Конора МакГрегора возмутился из-за слов президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал ирландского бойца смешанных единоборств за совместное фото с Владимиром Путиным
"Зеленский, веди свою войну и держи имя моего сына подальше от своего е**его рта", – сказал ирландец.
Вторая часть заявления Тони – это ссылка на печальную драку между Уиллом Смитом и Крисом Роком на церемонии вручения премии "Оскар" в этом году.
Тони также поделился серией фотографий, на которых Путин изображен с такими известными личностями как Боно и президент США Джо Байден, но уже без подписей.
Что известно о бойце
- В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев. На его счету 22 победы и шесть поражений. 19 поединков он выиграл нокаутом.
- В конце октября 2021 года Конор сообщил, что полностью восстановился после травмы и провел первую тренировку.
- В 2021 году звездный боец дважды выходил на ринг против Дастина Порье. Он дважды терпел поражение, а в последнем поединке сломал ногу.
Проделки ирландца
- В марте МакГрегора задержала полиция в Дублине за быстрое вождение. Его доставили в участок, где он пробыл всего несколько часов.
- После чего Конор был на свободе, но отпустили спортсмена только под строгий залог.
- Теперь МакГрегора ждет суд, на который он обязан явиться. Именно такой обязательный пункт был в залоге. Пока неизвестно, когда запланируют первое заседание.