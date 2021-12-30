Вдарив по Аталанті: у клубі Маліновського виявлені позитивні тести на COVID-19

Все більше випадків захворювань на коронавірус фіксують у футбольних клубах. Не виключенням стала Аталанта з Бергамо.

Спалах коронавірусу

Неприємна звістка від пресслужби бергамівської команди надійшла 30 грудня. За інформацією офіційного сайту Аталанти, у клубі зафіксовані два позитивні тести на коронавірус.

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Прізвища хворих на COVID-19 не повідомляють. Клуб, за який виступає українець Руслан Маліновський, вжив усіх необхідних заходів згідно з антиковідним протоколом.

Аталанта завершила 2021 рік сенсаційною мировою 0:0 проти Дженоа. Команда із Бергамо після 19 турів йде четвертим, маючи у своєму активі 28 очок. до третього місця лише один пункт. Свій наступний матч підопічні Джана П'єра Гасперіні проведуть вже наступного 2022-го – 6 січня вдома проти Торіно.

Станом на 30 грудня 2021-го понад 674 тисячі жителів Італії хворіють на коронавірус.