Декілька федерацій хокею, чиї збірні грали в Канаді, вимагали прийняти таке рішення від IIHF, оскільки турнір почав суперечити спортивним принципам. Три матчі було скасовано – збірним США, Чехії та Росії було зараховано технічні поразки. Деякі хокеїсти команд склали позитивні тести на коронавірус.

​До слова Збірній Росії зарахували технічну поразку в матчі чемпіонату світу з хокею

"Рада IIHF прийняла це рішення через поширення захворювання COVID-19 і омікрон-варіанту коронавірусу, щоб забезпечити здоров'я і безпеку всіх учасників змагання", – йдеться в заяві організації.

Коротко про ситуацію на ЧС з хокею

Чемпіонат світу розпочався 26 грудня в Канаді (Едмонтоні та Ред-Дірі) і мав завершитися в ніч проти 6 січня. Згідно з правилами цьогорічного турніру, якщо в команді виявили COVID-19, їй зараховують технічну поразку і відправляють на карантин.

28 грудня через випадки коронавірусу технічну поразку отримала збірна США, яка мала зіграти проти Швейцарії.

29 грудня з аналогічних причин технічну поразку присудили командам Чехії (у матчі з Фінляндією) та Росії (у матчі зі Словаччиною).

Молодіжний ЧС з хокею, який проводиться з 1977 року, було достроково завершено вперше за свою історію. Цьогорічний турнір планувалося закінчити 5 січня 2022 року.

В останні кілька діб у США та країнах Західної Європи оновлено рекорди за кількістю нових випадків коронавірусу через поширення нового штаму "Омікрон". Він у 3-4 рази заразніший за "Дельту", але легше переноситься.