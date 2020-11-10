Український коментатор Кирило Круторогов поділився думкою про травму 21-річного захисника "Шахтаря" Віктора Корнієнка.

Корнієнко зазнав травми 8 листопада у матчі чемпіонату України проти "Динамо". Наприкінці першого тайму Сергій Сидорчук грубо збив Корнієнка та був вилучений. Гравець "Шахтаря" не зміг продовжити гру.

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"Жахлива новина. Після такого фолу Віктор міг завершити кар'єру. Що для молодого хлопця, який прекрасно себе проявляє, важко ще й психологічно. Здоров'я і сил, Віктор Корнієнко", – написав Круторогов у інстаграмі.

Що відомо про травму Корнієнка

Травма Корнієнка виявилася серйозною. 21-річний Корнієнко вибув до кінця 2020 року, повідомили у "Шахтарі".

Через травму Віктор Корнієнко не їде до розташування національної збірної України, куди раніше отримав дебютний виклик, і не зіграє в усіх матчах "Шахтаря", що залишились до кінця року, – три у Лізі чемпіонів та чотири у Прем’єр-лізі.