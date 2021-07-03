"Хочу перемогу Англії з рахунком 5:0": як вболівають у Криму за Україну на Євро-2020 – відео

Напередодні матчу Україна – Англія в межах Євро-2020 у жителів окупованого Криму попросили поділитися очікуваннями. Відповідне відео з'явилося в мережі.

Зауважимо, що більшість опитаних усе ж підтримує збірну України та тішиться її успіху. Щоправда, без "ми – же братья, одна страна та ми – із Совєского Союза" не обійшлося. Крім того, були й ті, хто підтримує збірну Англії. Це здебільшого літні люди.

До теми Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

"Вболівав за Росію, але українці – молодці"

Багато хто відзначав, що вболівав за Росію. Дехто – і за них, і за Україну. Однак після фіаско країни-агресорки зараз усе ж віддають перевагу "синьо-жовтим".

Я вболівав за наших, тобто за Україну та Росію. Щоправда, був упевненим, що Росія навіть не вийде з групи. Про команду України можу сказати, що максимально тішуся за них. Я з малих років цікавлюся футболом, тому можу сказати, що Шевченко – впливова людина не лише у Східній Європі, а й у всьому світі. Як футболіст і як тренер він уже показав себе гідно,

– зазначив один із кримчан.

Інший опитаний зауважив, що "нічого ні Україні, ні Росії, ні Білорусі не світить там".

"Переможцями (турніру – 24 канал) будуть або німці, або англійці. Вболіваю особисто за англійців, щоб перемогли з рахунком 5:0", – підкреслив чоловік.

Збірна Німеччини вилетіла ще в 1/8 фіналу, а їхніми кривдниками власне й були англійці.

Ще один опитаний наголосив, що хотів би, аби на Євро-2020 зустрілися команди України та Росії. На його думку, цей футбольний матч зробив би щось хороше..

"На Євро-2020 я вболіваю за Україну. Вони – близькі до нас і за духом, і загалом слов'яни. Так би мовити, з колишнього Радянського Союзу. Хоча грають не дуже, але вболіваю за них", – заявив ще один кримський уболівальник футболу.

Чоловік додав, що українцям бракує чогось – слабкі, якщо порівнювати з такими командами, як Італія та Англія.

"Не знаю, як вони потрапили до чвертьфіналу, але вболіваю за них", – підсумував він.

Загалом опитані відзначали, що за Росію їм соромно. Натомість українці – молодці. Окрім цих двох збірних, також уболівають за топові команди – Німеччина, Англія, Франція.

Вболівали за Росію, звичайно, поки не вилетіла. Зараз вболіваю за Іспанію, а я – за Англію. Українці – красені, пробилися до 1/4 фіналу. Тому зараз будемо вболівати за них. Держава – нібито спільна. Я – взагалі з Радянського Союзу: одна країна, одна команда,

– зазначила ще одна пара кримських уболівальників.

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