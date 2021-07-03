Поєдинок Україна – Англія відбудеться на стадіоні "Олімпіко", який є домашньою ареною для Роми та Лаціо. Головний арбітр матчу Фелікс Брих дасть стартовий свисток о 22:00.

До теми Чи переможе Україна найдорожчу команду Євро-2020: анонс 1/4 фіналу проти Англії

На шляху до чвертьфіналу Англія виграла групу D. Підопічні Гарета Саутгейта перемогли Хорватію та Чехію, але зіграли внічию з Шотландією. В 1/8 фіналу Англія вибила збірну Німеччини.

Україна на груповому етапі перемогла тільки Північну Македонію і програла Нідерландам та Австрії. В 1/8 фіналу команда Андрія Шевченка вибила Швецію.

Україна тільки одного разу перемогла Англію. Два попередні матчі завершилися внічию. В активі англійців 4 звитяги над українцями.

Україна – Англія: текстова онлайн-трансляція матчу