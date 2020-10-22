Поєдинок 7 туру УПЛ "Ворскла" –" Шахтар", який був перенесений з Полтави в Олександрію у зв'язку зі складною епідеміологічною обстановкою в місті, в Олександрії також не відбудеться.

Про це на своїй сторінці у інстаграмі повідомив журналіст та ведучий проєкту "Футбольний формат" Олег Ящук.

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"Матч "Ворскла" – "Шахтар" у чемпіонаті під загрозою зриву. "Гірники" не хочуть грати у Олександрії попри виконання всіх норм регламенту. І наполягають, щоб обидва матчі з полтавцями були проведені у Києві. А не зараз у столиці, наприклад, а у другому колі в Полтаві. Відтак, за декілька днів повна невизначеність, хоча зі стадіоном "Ніка" все давно погоджено", – йдеться у повідомленні.

Матч "Ворскла" – "Шахтар" має відбутися у суботу, 24 жовтня, о 14:00.

Перенесення матчу "Десни"

Також чернігівська "Десна" повідомила про перенесення домашнього матчу 7-го туру УПЛ з донецьким "Олімпіком" до Києва.

Поєдинок, який був запланований на 24 жовтня в Чернігові на місцевому стадіоні імені Гагаріна, зіграють на стадіоні імені Лобановського в столиці України. Зустріч розпочнеться о 14:00.

"Чернігів потрапив до "червоної зони", тому зараз і в нашому місті не можна проводити футбольні матчі. Наш клуб звернувся з проханням до ФК "Олімпік" щодо зміни господаря матчу – зараз граємо в Києві, а матч другого кола – в Чернігові. Ми вдячні ФК "Олімпік" за розуміння ситуації", – повідомила пресслужба "Десни".