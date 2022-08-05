"Поверніть її додому": вболівальники підтримали ув'язнену в росії баскетболістку Ґрайнер

Легендарну американську баскетболістку Бріттні Ґрайнер російський суд визнав винною в контрабанді та зберіганні наркотичних речовин. Спортсменка визнала свою провину, але заявила, що не збиралася вчинити злочин.

Колеги та фани підтримали Бріттні

Баскетболістки Коннектикута та Фінікса провели акцію на підтримку американської центрової Бріттні Ґрайнер перед матчем жіночої НБА у четвер, 4 серпня.

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Команди перед стартом гри зібралися в центрі майданчика і провели 42 секунди в мовчанні (під 42-м номером Ґрайнер виступала за Мерк'юрі).

Вболівальники на арені пізніше скандували "Поверніть її додому!"

Відео зворушливої акції

Що відомо про арешт баскетболістки

Бріттні Ґрайнер затримали у лютому 2022 року в аеропорту Шереметьєво, у її сумці знайшли гашишне масло для вейпу в картриджах вагою 0,702 грами.

Суд росії у четвер, 4 серпня, засудив американку до 9 років колонії загального режиму та штрафу в 1 мільйон рублів.

Президент США Джо Байден відреагував на рішення суду, він заявив, що арешт спортсменки є неприйнятним.

Американська баскетболістка є дворазовою олімпійською чемпіонкою (2016, 2021) та дворазовою чемпіонкою світу (2014, 2018).