Вашингтон вимагатиме передачу США засудженої баскетболістки

У п'ятницю, 5 серпня, в рамках АСЕАН у Камбоджі лавров заявив, що для обговорення обміну ув'язненими є спеціальний канал, створений президентами США та росії. Він зазначив, що москва готова обговорювати цю тему з Вашингтоном.

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"Щодо конкретної теми осіб, засуджених у росії та США... Є спеціальний канал, погоджений президентами, і хто б що говорив публічно, цей канал зберігає свою актуальність. Якщо американці вирішують знову вдаватися до публічної дипломатії та робити гучні оголошення, заяви, що вони зараз збираються зробити такі кроки, це їхня справа, їхня проблема", – сказав Лавров.

Сполучені Штати розглянуть пропозицію росії про обмін американської баскетболістки Бріттні Ґрайнер, яка засуджена у рф на дев'ять років за контрабанду наркотиків, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Вашингтон добиватиметься передачі Грайнер США, наголосив він.

За словами Блінкена, арешт та вирок Ґрайнер демонструють, що москва "використовує неправомірні затримання для просування власних інтересів".

Адміністрація США пропонує росії обміняти і ще одного утримуваного американця – засудженого за шпигунство колишнього морського піхотинця Пола Уїлана – на громадянина рф Віктора Бута

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