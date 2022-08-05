Колеги та фани підтримали Бріттні
Баскетболістки Коннектикута та Фінікса провели акцію на підтримку американської центрової Бріттні Ґрайнер перед матчем жіночої НБА у четвер, 4 серпня.
До теми У росії заявили про готовність обговорити питання щодо обміну баскетболістки Ґрайнер
Команди перед стартом гри зібралися в центрі майданчика і провели 42 секунди в мовчанні (під 42-м номером Ґрайнер виступала за Мерк'юрі).
Вболівальники на арені пізніше скандували "Поверніть її додому!"
Відео зворушливої акції
Що відомо про арешт баскетболістки
Бріттні Ґрайнер затримали у лютому 2022 року в аеропорту Шереметьєво, у її сумці знайшли гашишне масло для вейпу в картриджах вагою 0,702 грами.
Суд росії у четвер, 4 серпня, засудив американку до 9 років колонії загального режиму та штрафу в 1 мільйон рублів.
Президент США Джо Байден відреагував на рішення суду, він заявив, що арешт спортсменки є неприйнятним.