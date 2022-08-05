Колеги та фани підтримали Бріттні

Баскетболістки Коннектикута та Фінікса провели акцію на підтримку американської центрової Бріттні Ґрайнер перед матчем жіночої НБА у четвер, 4 серпня.

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Команди перед стартом гри зібралися в центрі майданчика і провели 42 секунди в мовчанні (під 42-м номером Ґрайнер виступала за Мерк'юрі).

Вболівальники на арені пізніше скандували "Поверніть її додому!"

Відео зворушливої акції

Що відомо про арешт баскетболістки

Бріттні Ґрайнер затримали у лютому 2022 року в аеропорту Шереметьєво, у її сумці знайшли гашишне масло для вейпу в картриджах вагою 0,702 грами.

Суд росії у четвер, 4 серпня, засудив американку до 9 років колонії загального режиму та штрафу в 1 мільйон рублів.

Президент США Джо Байден відреагував на рішення суду, він заявив, що арешт спортсменки є неприйнятним.

До речі. Американська баскетболістка є дворазовою олімпійською чемпіонкою (2016, 2021) та дворазовою чемпіонкою світу (2014, 2018).