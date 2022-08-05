Коллеги и фаны поддержали Бриттни
Баскетболистки Коннектикута и Финикса провели акцию в поддержку американской центровой Бриттни Грайнер перед матчем женской НБА в четверг, 4 августа.
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Команды перед стартом игры собрались в центре площадки и провели 42 секунды в молчании (под 42-м номером Грайнер выступала за Меркьюри).
Болельщики на арене позже скандировали "Верните ее домой!"
Видео трогательной акции
Что известно об аресте баскетболистки
Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, в ее сумке обнаружили гашишное масло для вейпа в картриджах весом 0,702 грамма.
Суд россии в четверг, 4 августа, приговорил американку к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей.
Президент США Джо Байден отреагировал на решение суда, он заявил, что арест спортсменки неприемлем.