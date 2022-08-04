Реакція Джо Байдена на ув'язнення баскетболістки

У Білому домі відреагували на рішення Хімкінського суду. Президент США Джо Байден заявив, що відповідне рішення є неприйнятним.

До теми У росії засудили до 9,5 років колонії зірку американського баскетболу Ґрайнер

"Сьогодні (4 серпня) громадянка США Бріттні Ґрайнер отримала тюремний термін. Це є ще одним нагадуванням про те, що світ уже знав: Росія неправомірно утримує Бріттні. Це не прийнятно.

Я закликаю росію негайно звільнити Ґрайнер, щоб вона могла бути зі своєю дружиною, близькими, друзями та товаришами по команді.

Моя адміністрація продовжуватиме невпинно працювати і використовувати всі можливі шляхи, щоб повернути Бріттні та Пола Вілана додому в цілості та безпеці якнайшвидше", – наголосив Байден.

Що відомо про справу

Американку затримали у лютому 2022 року. Вона перебувала в росії під час міжсезоння ВНБА для ігор за Єкатеринбург. Її звинувачують у зберіганні картриджів для електронних сигарет, у яких було заборонене у росії гашишне масло.

Прокурор у справі американки вимагав 9,5 років колонії загального режиму. Термін покарання буде оголошено пізніше.

Захисник баскетболістки заявив, що експертизу речовини було проведено з порушенням, про що свідчить рецензія допитаного в суді кандидата хімічних наук.

До речі. Американська баскетболістка є дворазовою олімпійською чемпіонкою (2016, 2021) та дворазовою чемпіонкою світу (2014, 2018).