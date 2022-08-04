Реакція Джо Байдена на ув'язнення баскетболістки
У Білому домі відреагували на рішення Хімкінського суду. Президент США Джо Байден заявив, що відповідне рішення є неприйнятним.
До теми У росії засудили до 9,5 років колонії зірку американського баскетболу Ґрайнер
"Сьогодні (4 серпня) громадянка США Бріттні Ґрайнер отримала тюремний термін. Це є ще одним нагадуванням про те, що світ уже знав: Росія неправомірно утримує Бріттні. Це не прийнятно.
Я закликаю росію негайно звільнити Ґрайнер, щоб вона могла бути зі своєю дружиною, близькими, друзями та товаришами по команді.
Моя адміністрація продовжуватиме невпинно працювати і використовувати всі можливі шляхи, щоб повернути Бріттні та Пола Вілана додому в цілості та безпеці якнайшвидше", – наголосив Байден.
Що відомо про справу
Американку затримали у лютому 2022 року. Вона перебувала в росії під час міжсезоння ВНБА для ігор за Єкатеринбург. Її звинувачують у зберіганні картриджів для електронних сигарет, у яких було заборонене у росії гашишне масло.
Прокурор у справі американки вимагав 9,5 років колонії загального режиму. Термін покарання буде оголошено пізніше.
Захисник баскетболістки заявив, що експертизу речовини було проведено з порушенням, про що свідчить рецензія допитаного в суді кандидата хімічних наук.