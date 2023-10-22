Фани Челсі влаштували овацію Мудрику після його перформансу в матчі з Арсеналом – відео

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик провів фантастичний матч проти "канонірів". Вболівальники "синіх" оцінили майстерність українця та нагородили його овацією.

Гравець збірної України став головною дійовою особою в лондонському дербі Челсі – Арсенал (2:2). Попри погрози Олександра Зінченка вінгер відзначився голом у ворота "канонірів" і зробив це дуже ефектно, пише 24 Канал.

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Мудрик заслужив любов фанів

На початку другого тайму Мудрик красивими ударом з кута штрафного майданчика перекинув м'яч через голкіпера Арсеналу. Цей гол став другим для Михайла в його англійській кар'єрі.

Крім того, Мудрик заробив пенальті в першому таймі та посадив на жовту картку свого партнера по збірній України Зінченка. Така яскрава гра українця припала до вподоби вболівальникам Челсі. Під час заміни на 66-й хвилині матчу вони встали зі своїх місць та влаштували українцю овацію.

Вболівальники Челсі дякують Мудрику: дивіться відео

Нагадаємо, що Михайло Мудрик зіграв вже 23 матчі в АПЛ. На його рахунку 2 забиті м'ячі та 2 гольові передачі. Свої показники українець матиме нагоду покращити 28 жовтня, коли Челсі зіграє з Брентфордом.