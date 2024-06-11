У Запоріжжі жорстоко вбили президента Федерації боксу області Максима Денщика

Жахлива подія трапилася у центрі Запоріжжя. Зловмисник випустив чотири кулі у місцевого чиновника та очільника Федерації боксу Запорізької області Максима Денщика.

Вранці 11 червня у Запоріжжі біля під'їзду багатоповерхівки кілер із вогнепальної зброї вбив президента Федерації боксу Запорізької області Максима Денщика. Невідомий зловмисник зник з місця події.

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Подія, що шокувала спортивну спільноту

За інформацією поліції, кілер здійснив чотири постріли у живіт Денщика. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні.

Відомо, що Максим Денщик обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради. Крім того, чиновник був президентом Федерації боксу Запорізької області.

На зухвале вбивство відреагувала Федерація боксу України.

Ця жахлива подія шокувала всю спортивну спільноту та громадськість. Максим зробив значний внесок у розвиток боксу в регіоні. На жаль, його життя було жорстоко обірване. Висловлюємо наші співчуття родині Максима Денщика, його друзям та колегам,

– йдеться у повідомленні пресслужби Федерації боксу України.

Що відомо про вбивство