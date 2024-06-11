Утром 11 июня в Запорожье возле подъезда многоэтажки киллер из огнестрельного оружия убил президента Федерации бокса Запорожской области Максима Денщика. Неизвестный злоумышленник скрылся с места происшествия.

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Событие, шокировавшее спортивное сообщество

По информации полиции, киллер совершил четыре выстрела в живот Денщика. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице.

Известно, что Максим Денщик занимал должность директора департамента правового обеспечения Запорожского городского совета. Кроме того, чиновник был президентом Федерации бокса Запорожской области.

На дерзкое убийство отреагировала Федерация бокса Украины.

Это ужасное событие шокировало всю спортивную общественность и общественность. Максим сделал значительный вклад в развитие бокса в регионе. К сожалению, его жизнь была жестоко оборвана. Выражаем наши соболезнования семье Максима Денщика, его друзьям и коллегам,

– говорится в сообщении пресс-службы Федерации бокса Украины.

Что известно об убийстве