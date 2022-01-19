Світоліна: Потрібен час, щоб повернутися у гру

Українська тенісистка здобула перемогу після відмови суперниці з Франції у третьому сеті. Еліна Світоліна побажала Армоні Тан швидкого одужання.

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"Жахливо, коли спортсмен травмується під час змагань, сподіваюся, що Армоні скоро повернеться на корти, нехай видужує швидше", – розповіла українка.

Світоліна зізналась, що матч проти Тан був непростим екзаменом для неї.

Мені потрібен час, щоб знову повернутися в гру. На початку матчу я дуже добре грала, але потім Тан ускладнила завдання. У третьому сеті було важливо просто перезавантажитись, щоб голова була ясною. Я знайшла потрібну гру, а суперниця, на жаль, не змогла показати все, що здатна,

– сказала українська тенісистка.

"Це буде випробування і я на нього чекаю"

Перша ракетка України заговорила про наступну суперницю. Опоненткою Еліни стане Вікторія Азаренко, яка посідає 25-те місце у рейтингу WTA. Світоліна неодноразово зустрічалась на корті проти білоруської тенісистки.

"Сподіваюся, що у наступному поєдинку проти Вікторії Азаренко я зіграю краще. З Азаренко ми багато грали і на самоті, і в парі, і тренувалися разом. Ми добре знаємо гру одна одної, тож поєдинок буде цікавим. Це буде випробування і я на нього чекаю", – відповіла Еліна.

До уваги. Матч 1/16 фіналу Australian Open Світоліна – Азаренко відбудеться у ніч на 21 січня.