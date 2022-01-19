Свитолина: Нужно время, чтобы вернуться в игру

Украинская теннисистка одержала победу после отказа соперницы из Франции в третьем сете. Элина Свитолина пожелала Армони Тан скорого выздоровления.

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"Ужасно, когда спортсмен травмируется во время соревнований, надеюсь, что Армони скоро вернется на корты, пусть поправится быстрее", – рассказала украинка.

Свитолина призналась, что матч против Тан был непростым экзаменом для нее.

Мне нужно время, чтобы снова вернуться в игру. В начале матча я очень хорошо играла, но потом Тан усложнила задание. В третьем сете было важно просто перезагрузиться, чтобы голова была ясна. Я нашла нужную игру, а соперница, к сожалению, не смогла показать все, что способна,

– сказала украинская теннисистка.

"Это будет испытание и я его жду"

Первая ракетка Украины заговорила о следующей сопернице. Оппонентом Элины станет Виктория Азаренко, которая занимает 25 место в рейтинге WTA. Свитолина неоднократно встречалась на корте против белорусской теннисистки.

"Надеюсь, что в следующем поединке против Виктории Азаренко я сыграю лучше. С Азаренко мы много играли и в одиночестве, и в паре, и тренировались вместе. Мы хорошо знаем игру друг друга, так что поединок будет интересным. Это будет испытание и я его жду", – ответила Элина.

К сведению. Матч 1/16 финала Australian Open Свитолина – Азаренко состоится в ночь на 21 января.