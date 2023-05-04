Важка атлетика без прапорів

У квітні на чемпіонаті Європи з важкої атлетики стався скандальний момент. Під час церемонії відкриття у вірменському Єревані був підпалений прапор Азербайджану.

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Цей момент став одним з факторів, які змусили Міжнародну федерацію важкої атлетики прийняти цікаве рішення. Відтепер на церемоніях нагородження переможців заборонено виносити прапори країн.

Ми є спортом, ми представляємо мир, а не сварки та суперечки щодо того, хто кращий. Ми взяли до уваги те, що сталося в Єревані, коли обговорювали це рішення. Був інцидент в Албанії. Ми не хочемо, щоб атлети на маленькому подіумі штовхали свої прапори попереду один одного. Це не спорт,

– заявив президент організації Мохамед Джалуд.

Туреччина проти Вірменії

Інцидент в Албанії стався під час юніорського Євро-2022. Атлет з Туреччини Емре Озтюрк намагався перекрити вірменський прапор Гаріка Карапетяна своїм під час нагородження.

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Ба більше, Емре відмовився тиснути руку Гаріку, а під час виконання гімну Вірменії пішов з подіуму. Саме тому тепер прапори переможців будуть виводитись на екран.