Тяжелая атлетика без флагов

В апреле на чемпионате Европы по тяжелой атлетике случился скандальный момент. Во время церемонии открытия в армянском Ереване был подожжен флаг Азербайджана.

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Этот момент стал одним из факторов, заставивших Международную федерацию тяжелой атлетики принять интересное решение. Теперь на церемониях награждения победителей запрещено выносить флаги стран.

Мы – спорт, мы представляем мир, а не ссоры и споры относительно того, кто лучше. Мы приняли во внимание то, что произошло в Ереване, когда обсуждали это решение. Был инцидент в Албании. Мы не хотим, чтобы атлеты на маленьком подиуме толкали свои знамена впереди друг друга. Это не спорт,

– заявил президент организации Мохамед Джалуд.

Турция против Армении

Инцидент в Албании произошел во время юниорского Евро-2022. Атлет из Турции Эмре Озтюрк пытался перекрыть армянский флаг Гарика Карапетяна своим во время награждения.

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Более того, Эмре отказался пожимать руку Гарику, а во время исполнения гимна Армении ушел с подиума. Именно поэтому флаги победителей будут выводиться на экран.