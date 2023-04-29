З моменту завершення Олімпіади-2020 в Токіо Україна втретє порушила антидопінгові правила у важкій атлетиці. За повідомленням Inside the Games, чемпіонка світу та Європи Аліна Марущак здала позитивний тест на заборонену речовину.

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Третій випадок допінгу за два роки

У пробі української важкоатлетки виявили заборонений діуретик гідрохлортіазид. Тестування було проведено 10 березня.

На початку квітня Федерацію важкої атлетики України було повідомлено про тимчасове усунення спортсменки від змагань.

Цей випадок став третім для української команди, починаючи з 23 липня 2021 року. У грудні 2022 року було відсторонено від змагань Руслана Кожакіна та Богдана Тараненка. У важкоатлетів було виявлено заборонену речовину триметазидин.

Якщо у всіх трьох випадках спортсмени отримають чотирирічну дискваліфікацію, то Україна може позбутися частини або всіх квот з важкої атлетики на Олімпіаду в Парижі.

Нагадаємо, що Аліна Марущак у 2021 році завоювала золоті медалі чемпіонату світу та Європи. Українська важкоатлетка була заявлена на Євро-2023 в Єревані, але участі у змаганнях не брала.