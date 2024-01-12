Світла пам'ять: ексгравець Ворскли та азійської збірної Вазген Манасян помер у віці 65 років

Таджицький гравець вже більше восьми років не працював із жодною командою. У 1990-ті Манасян заїхав до України, але кар'єра в Полтаві виявилась доволі скромною.

В українській футбольній спільноті сталась трагедія. На 66-му році життя помер колишній нападник полтавської Ворскли Вазген Манасян.

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Про це повідомляє офіційний сайт "зелено-білого" клубу. Також цю інформацію у соціальних мережах підтвердив його син Арсен. Причина смерті залишається невідомою.

Манасян є уродженцем Душанбе, Таджикістан. Недивно, що першою його командою стала місцева Паміра. Там він став іконою, провівши за таджицький клуб більше 400 матчів. На його рахнку 123 голи.

У 1992-му Вазгена ненадовго заїхві до санкт-петербурзького Зеніта, але доволі швидко залишив команду. Того ж року Манасян підписав контракт із Ворсклою.

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У "зелено-білій" фуболці форвард провів 170 ігор, забивши 19 голів. Після Ворскли Вазген недовго пограв за миронівську Ниву, а також російський клуб Індустрія. За збірну Таджикістану Манасян відіграв лише один матч.