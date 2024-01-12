В украинском футбольном сообществе произошла трагедия. На 66-м году жизни скончался бывший нападающий полтавской Ворсклы Вазген Манасян.

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Об этом сообщает официальный сайт "зелено-белого" клуба. Также эту информацию в социальных сетях подтвердил сын Арсен. Причина смерти остается неизвестной.

Манасян является уроженцем Душанбе, Таджикистана. Неудивительно, что первой его командой стала местная Памира. Там он стал иконой, проведя за таджикский клуб более 400 матчей. На его счету 123 гола.

В 1992-м Вазгена ненадолго заехал в санкт-петербургский Зенит, но довольно быстро покинул команду. В том же году Манасян подписал контракт с Ворсклой.

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В "зелено-белой" футболке форвард провел 170 игр, забив 19 голов. После Ворсклы Вазген недолго поиграл за мироновскую Ниву, а также российский клуб Индустрия. За сборную Таджикистана Манасян отыграл всего один матч.