У російському Калінінграді помер колишній тренер збірної України та харківського Металіста Леонід Ткаченко. Про смерть фахівця повідомляють російські ЗМІ.

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Неоднозначна футбольна біографія Ткаченка

Леонід Ткаченко народився в Криму, але у віці 14 років разом з батьками переїхав до Калінінграда. Там він розпочав футбольну кар'єру.

Пробитися до основи місцевої Балтики півзахисник не зумів і після служби в армії перебрався до України. Кілька сезонів зіграв за житомирський Автомобіліст, де був одним з найкращих гравців. А згодом отримав запрошення до харківського Металіста, з яким здолав шлях з Першої до Вищої ліги. Через конфлікт у команді завершив ігрову кар'єру у віці 30 років.

Однак потім продовжив працювати в головній команді Харкова. Спочатку помічником легендарного Євгена Лемешка, а з 1989 року головним тренером. У 1992 році вивів Металіст до фіналу першого розіграшу Кубка Україну. Того ж року став помічником Віктора Прокопенка у збірній України. 26 жовтня 1992 року був призначений тимчасово виконувачем обов'язків головного тренера на матч з Білоруссю (1:1). У цьому поєдинку він склав тандем Миколі Павлову. Наприкінці року залишив збірну України.

Леонід Ткаченко (в центрі) з гравцями Металіста

В Україні Ткаченко встиг попрацювати з шепетівським Темпом 1993 – 1994. На початку 1995 року підписав контракт з калінінградською Балтикою, яку тренував найдовше.

У 2000 році Ткаченко повернувся до рідного Металіста, але цей період виявився невдалим для тренера. Після першого кола чемпіонату подав у відставку і вже назавжди залишив Україну.

Останнім часом працював тренером-консультантом у Балтиці, а також керував дитячим футбольним клубом ЛІТ (від Леонід Іванович Ткаченко).

Після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України жодної заяви із засудженням війни Ткаченко не зробив.