Гравець Бешикташа з'явився на полі на 78-й хвилині матчу. На той момент команда ван Гала програвала збірній Аргентини з рахунком 0:2.

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Рекорд Вегхорста

За час, який залишався до фінального свистка, Вегхорст скоротив відставання у рахунку, а на 90+11 хвилині відновив рівновагу в матчі.

Видео гола Вегхорста

Саме останній гол форварда став рекордним на чемпіонаті. За даними статистичного ресурса Opta, цей м'яч став найпізнішим у плей-оф чемпіонатів світу, починаючи з 1966 року.

Варто зазначити, що гол Вегхорста не побив рекорд найпізнішого голу в історії Мундіалів. Нагадаємо, що цей рекорд встановив Мехді Таремі у матчі збірних Англії та Ірану, забивши на 90+13 хвилині.

У підсумку Нідерланди поступилися Аргентині в серії пенальті (3:4). Свій одиннадцятиметровий удар Вегхорст виконав бездоганно.

Що відомо про Ваута Вегхорста