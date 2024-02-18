"Та ви заї***": відомий коментатор не стримав емоцій під час матчу Бундесліги – кумедне відео

Німецькі футбольні уболівальники ледь не вивели з рівноваги Віктора Вацка. На щастя, досвідчений коментатор з честю вийшов з непростого положення.

Після двох років перерви повернувся до улюбленої справи відомий коментатор Віктор Вацко. Під час коментування матчу Бундесліги трапився кумедний епізод.

Читайте також Змусив хейтерів замовкнути: Роналду перевершив Мессі за цікавим гольовим показником – відео

Фанати ледь не вивели з рівноваги коментатора

Річ у тім, що німецький футбольний союз дозволив арабським шейхам купувати місцеві клуби. Таке рішення не сподобалося уболівальникам. Під час матчу між Вольфсбургом та Боруссією, який коментував Вацко, через фанатський перформанс арбітр шість разів зупиняв матч.

Коли німецькі вболівальники на знак протесту вчергове викинули на поле тенісні м'ячі, терпець увірвався навіть у володаря "Золотого мікрофона".

"Та ви заї****, запарили, заїхали на стадіон та запарили", – кумедно відреагував Вацко.

Відео з коментарем Віктора Вацка

Зазначимо, що матч чемпіонату Німеччини між Вольфсбургом та дортмундською Боруссією завершився внічию 1:1. В турнірній таблиці Бундесліги "чорно-жовті" йдуть на четвертому місці.