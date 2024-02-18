После двух лет перерыва вернулся к любимому делу известный комментатор Виктор Вацко. Во время комментирования матча Бундеслиги случился забавный эпизод.

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Фанаты едва не вывели из равновесия комментатора

Дело в том, что немецкий футбольный союз разрешил арабским шейхам покупать местные клубы. Такое решение не понравилось болельщикам. Во время матча между Вольфсбургом и Боруссией, который комментировал Вацко, из-за фанатского перформанса арбитр шесть раз останавливал матч.

Когда немецкие болельщики в знак протеста в очередной раз выбросили на поле теннисные мячи, терпение лопнуло даже у обладателя "Золотого микрофона".

"Да вы зае****, запарили, заехали на стадион и запарили", – забавно отреагировал Вацко.

Видео с комментарием Виктора Вацко

Отметим, что матч чемпионата Германии между Вольфсбургом и дортмундской Боруссией завершился вничью 1:1. В турнирной таблице Бундеслиги "черно-желтые" идут на четвертом месте.